السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة: «طالبان» تسيطر على إقليم كونار دون مقاومة من القوات الأفغانية

القوات الأفغانية
القوات الأفغانية

ذكرت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن إقليم كونار شرقي البلاد وقع تحت سيطرة حركة طالبان دون مقاومة، ليصبح أول إقليم تسيطر عليه الحركة في الشرق.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم عدم إعلان الحركة بعد، إلا أن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن أن الحركة سيطرت على كل المنشآت الحكومية التي تم احتلالها على يد مسلحي الحركة في عاصمة الإقليم أسد آباد.

ونوهت الوكالة: أن مقاطع فيديو من داخل مدينة أسد آباد انتشرت على الإنترنت تظهر فيها قوات الحكومة الأفغانية، تخرج من المدينة بينما تدخل قوات حركة طالبان، كما أظهرت بعض السكان المحليين يلعنون ويسّبون القوات الأفغانية الحكومية بينما تغادر المدينة.

وأضافت الوكالة: أن فيديوهات أخرى ظهر فيها السكان يسرقون محلات المدينة ويستولون على الأسلحة النارية، المتواجدة في المقر الرئيسي للشرطة بمدينة أسد آباد.

في سياق متصل، أطلقت حركة طالبان هجمات واسعة النطاق على ثلاث مدن في مناطق متفرقة بالبلاد، مع فرض سيطرتها على 18 إقليمًا من الـ34 إقليمًا في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم إقليم بلخ شمال البلاد-حسب ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية: إن طالبان هاجمت مدينة مزار الشريف من عدة جبهات، لكنه لم يوضح أي معلومات عن مدى تقدم المسلحين أو الخسائر التي تكبدتها القوات الأفغانية.

ونقلت الوكالة تصريحات عن المتحدث باسم حركة طالبان، زبيح الله مجاهد: إن مسلحي الحركة يحرزون تقدمًا تجاه عاصمة إقليم بلخ، كما صرح بأن القوات الأفغانية تكبدت خسائر كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن مجاهد ادعى أيضًا دخول مسلحي الحركة مدينة شارانا في إقليم بكتيكا جنوب شرق البلاد.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر، دون الكشف عن هوياتها، أن طالبان أطلقت هجمات ثقيلة العيار على مدينة جاردز عاصمة إقليم بكتيا، كما حاصرت طالبان اللواء 203 التابع للجيش الأفغاني وكذلك مراكز الشرطة في المدينة، ما دفع قوات الشرطة إلى التراجع للمقر الرئيسي للشرطة في الإقليم.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات على مدينة جارديز يأتي بعد حصار طالبان وإطلاقها هجمات على كل مدن إقليم بكتيا.

إقليم كونار الإقليم أسد آباد قوات الحكومة الأفغانية أفغانستان إقليم بلخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟