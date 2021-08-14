خبراء: 5 طرق تضمن لك اتباع نظام غذائي صحي بأقل تكلفة

تعد التغذية الجيدة هي المفتاح لعقل وجسم سليمين، فلا يجب أن تكون باهظة الثمن، ولهذا نستعرض في السطور التالية، نصائح الخبراء حول كيفية اتباع نظام غذائي صحي بدون تكلفة.

ـ طهي الطعام في المنزل

تعد إحدى الطرق الرئيسية لتناول الطعام الصحي وتوفير المال هي الطهي في المنزل، بدلًا من الخروج لشراء طعام صحي تم تصنيعه من المطاعم، لذلك اشترى المكونات وحضرها بنفسك فى المنزل، إذا لم يكن إعداد وجبات كاملة هو الشيء الذي تفضله، أو لم يكن لديك الوقت ، فإن البديل المغذي والفعال من حيث التكلفة، هو تحضير الأطعمة الصحية الأساسية والبسيطة الخاصة بك، مثل السلطة أو الجرانولا.

ـ التحكم في كمية الملح والسكر عند تحضير الطعام

كما أن تناول الأطعمة الجاهزة من المطاعم، أمر قد يؤثر على صحتك، لأنها تحتوي على مواد حافظة، كما عند تحضير هذه الأطعمة فى المنزل يمكنك التحكم في كمية الملح والسكر المضافة، فتقول ستيفاني هاريس أويدي، طاهية تعيش بجنوب كاليفورنيا ومقدمة البرنامج التلفزيوني The Posh Pescatarian ، إنه "عليك تجهيز وجباتك الخفيفة الغنية بالبروتين حتى تتمكن من تناولها أفضل من تناول رقائق البطاطس".

ـ اشتري ما تريد من سوق المزارعين المحلي

احرص على التسوق من السوق المحلي، في منطقتك، للحصول على الفواكه والخضروات الطازجة في موسمها، فيعتبر التسوق بالنسبة للثمار فى موسمها أرخص بكثير من شراءها فى الكثير من المحال التجارية، فيؤكد جيمي هيكي، وهو مدرب معتمد وأخصائي تغذية، لمجلة Health: "إن دعم المزارعين المحليين يعني إنفاق أرخص بحوالي نصف المبلغ، مقارنة باى كنت ستنفقه في متجر البقالة"، كما أنك ستحصل على الفواكه والخضروات صحية من مصدرها الأصلي، دون تنقل السلع من وكلاء الشحن وتجار التجزئة وغيرهم.

ـ ابحث عن العروض واستخدم كوبونات متجر البقالة

ينصح خبير الميزانية Andrea Woroch بالاستفادة من كوبونات متجر البقالة وتطبيقات توفير النقود (مثل تطبيق Coupons.com أو Fetch Rewards)، أو بطاقات الائتمان التي تتيح لك استرداد النقود على مشترياتك من البقالة، حيث تعد بطاقات هدايا البقالة، وهى طريقة أخرى لتوفير المال عند شراء الأطعمة الصحية المفضلة لديك.

ـ تحضير وجبات الطعام قبلها بفترة كافية

أحيانًا، بعد يوم طويل يكون عليك الدخول إلى المطبخ للطهي، وفى حالة عدم قدرتك على الطهي، هذا قد يجعلك الاضطرار إلى شراء الوجبات السريعة من المطاعم، لهذا يمكنك تخصيص يومًا واحدًا في الأسبوع لإعداد كافة الوجبات، حتى لا يكون تحضير الوجبات أمرًا صعبًا، ويقترح Harris-Uyidi وجود مصدر واحد للبروتين في كل وجبة، وخضروات، ونشا كامل الحبوب، إن إعداد وجبات صحية بكميات كبيرة يوفر لك المزيد من الوقت والمال، ويسهل عليك تناول الطعام الصحي.