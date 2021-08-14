20 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى لشهادة التعليم الأساسى بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن أنه انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بامتحان مادة اللغة العربية والخط.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 20314 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 82 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، إضافة لثلاث لجان أخرى إحداها للصم والثانية للمكفوفين والثالثة للمهني.

أصدر سعد تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ، والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين، حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.



في السياق، أكد مدير المديرية أن الطلاب الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحان التكميلي قد أدُّوا امتحاناتهم في الرابع والخامس من أغسطس الجاري، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 19 من أغسطس الجاري وفق الجداول المعلنة.