الكويت: تطعيم مليوني شخص ضد كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من تلقوا التطعيم عبر جرعة واحدة أو جرعتين بلغ مليونين و668 ألفًا و82 شخصًا حتى الآن.

وأكد السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، مواصلة جهود الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لكورونا المستجد (كوفيد-19) والاقتراب من تحقيق أهدافها.

وأوضح أن نسبة المطعمين وفقًا للأرقام تمثل 68.4% من الشريحة المستهدفة في دولة الكويت؛ ما يؤكد اقتراب تحقيق الحملة للهدف المنشود، مثمنا جهود الكوادر الطبية والمساندة والفنية والإدارية والتطوعية ومختلف جهات الدولة التي شاركت بالحملة الوطنية للتطعيم، مشيرًا إلى أن الجهود المتواصلة للحملة بدأت تنعكس على التحسن الملحوظ في مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.