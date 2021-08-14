نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم يعلن الموعد الرسمى لإعلانها

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى: “وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات”.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم الى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وحول التظلمات التى قيل عنها إنها سوف تكون أونلاين، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي إنه حتى الآن لم تقرر الوزارة الآلية بعد ويتم دراستها، مؤكدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها سوف تعلن عن كل التفاصيل الخاصة بالتظلمات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 أنها سوف يتم الاعلان عنها من خلال بيان رسمى ورابط تصدره وزارة التربية والتعليم وسوف يتم إعلانها من خلال المواقع الإلكترونية التى لها الحق فى نشر النتيجة عن طريق الروابط الرسمية.

وحول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 أن النتيجة مبشرة وأنها متقاربة من الأعوام الماضية وأن ما نشر حول ارتفاع نسبة الرسوب غير حقيقي.

وطلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي جميع أولياء الأمور والطلاب بتأجيل الحديث فى أى موضوعات حتى يتم الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة وقال الوزير فى تصريح صحفى له عبر جروب «محبي طارق شوقي» على الواتس آب حول مطالبات البعض بإعلان امتحانات الثانوية العامة للعام المنصرم وإعلان الإجابات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قال الوزير: سوف نفعل كل هذا بعد اعلان النتيجة يا فندم أما الآن فنحن نعمل ليل نهار لإعلان النتائج وإدارة امتحانات الدور الثاني للدبلومات.