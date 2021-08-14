السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد ظهورها.. رحلة الفنانة نسرين عبد السلام من الاعتزال للعودة مجددًا

نسرين عبد السلام
نسرين عبد السلام

غياب دام لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، أثارت من خلاله العديد من الأسئلة عن سبب اختفائها المفاجئ، لذا فور ظهور الفنانة نسرين عبد السلام، توجهت الأنظار إليها، خاصًة أنها لا زالت خالدة في أذهان محبيها، نتيجة الأدوار الهامة التي احتلت بها مكانتها في قلوب جمهورها بها.

نسرين عبد السلام

نشأة الفنانة نسرين عبد السلام

ولدت الفنانة نسرين محمد أحمد عبد السلام 20 نوفمبر سنة 1960، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للموسيقى، وبدأت الكونسرفتوار، ثم خطت أولى خطواتها في عالم الفن بالمشاركة فى كثير من الأفلام خلال فترة سبعينات.

وطأت قدامها عالم الفن بـ"الحفيد" كأول أعمالها الفنية التي طلت بها على جمهورها، حتى جسدت دورها في فيلم "صابر وراضي" مع محسن محي الدين بطولة النجم أحمد أدم، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان.

نسرين عبد السلام

أهم أعمالها الفنية

شاركت نسرين في العديد من الأعمال الفنية كان أشهرها:- 

الأفلام: الحفيد، شباب على كف عفريت، شيلني وأشيلك، بديعة ماصبني.

المسلسلات: فرصة العمر، الشهد والدموع، عابر سبيل، المشربية، رحلة السيد أبو العلا البشرى، صيام صيام، اصابع الزمن، على أبواب المدينة، سبع صنايع، أم سعف جتكم، فوازير جدو عبدو - فوازير رمضان.

المسرحيات: ليلة الزفاف، مسألة مبدأ، عالم يهوس، فندق الثلاث ورقات، آخر موضة، هاللو دوللي، صانعة الألعاب.

نسرين عبد السلام

اعتزالها

قررت الفنانة نسرين الاعتزال عن تقديم الأعمال الفنية، والدراما التلفزيونية في عام 1991، بعد المشوار الفني الكبير المليء الدراما المصرية الرائعة، بعد زواجها الثاني من الممثل محسن محيي الدين، وعمل معآ في كتابة فيلم شباب على كف عفريت، وكان زوجها الأول من الملحن محمد ضياء الدين بعد أن شاركت معه كطفلة أغنية "البالونة".

نسرين عبد السلام الفنانة اختفاءها المفاجئ الحفيد معلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

خطف واغتصاب وسرقة.. تفاصيل القبض على ذئب بشري بمطروح

مستفيد من «أهالينا 2»: «البلكونة بس بعزبة الهجانة كلها»

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور إبراهيم نجم

شوقى علام.. رجل المهام الصعبة والمواقف الجريئة

ماجد حبته

عملاء بلا مأوى!

عبدالوهاب داود

حفلات «جلد الصحافة» «عام» و«خاص» وبينهما «ملطشة»

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟