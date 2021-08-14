بعد ظهورها.. رحلة الفنانة نسرين عبد السلام من الاعتزال للعودة مجددًا

غياب دام لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، أثارت من خلاله العديد من الأسئلة عن سبب اختفائها المفاجئ، لذا فور ظهور الفنانة نسرين عبد السلام، توجهت الأنظار إليها، خاصًة أنها لا زالت خالدة في أذهان محبيها، نتيجة الأدوار الهامة التي احتلت بها مكانتها في قلوب جمهورها بها.

نسرين عبد السلام

نشأة الفنانة نسرين عبد السلام

ولدت الفنانة نسرين محمد أحمد عبد السلام 20 نوفمبر سنة 1960، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للموسيقى، وبدأت الكونسرفتوار، ثم خطت أولى خطواتها في عالم الفن بالمشاركة فى كثير من الأفلام خلال فترة سبعينات.

وطأت قدامها عالم الفن بـ"الحفيد" كأول أعمالها الفنية التي طلت بها على جمهورها، حتى جسدت دورها في فيلم "صابر وراضي" مع محسن محي الدين بطولة النجم أحمد أدم، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان.

نسرين عبد السلام

أهم أعمالها الفنية

شاركت نسرين في العديد من الأعمال الفنية كان أشهرها:-

الأفلام: الحفيد، شباب على كف عفريت، شيلني وأشيلك، بديعة ماصبني.

المسلسلات: فرصة العمر، الشهد والدموع، عابر سبيل، المشربية، رحلة السيد أبو العلا البشرى، صيام صيام، اصابع الزمن، على أبواب المدينة، سبع صنايع، أم سعف جتكم، فوازير جدو عبدو - فوازير رمضان.

المسرحيات: ليلة الزفاف، مسألة مبدأ، عالم يهوس، فندق الثلاث ورقات، آخر موضة، هاللو دوللي، صانعة الألعاب.

نسرين عبد السلام

اعتزالها

قررت الفنانة نسرين الاعتزال عن تقديم الأعمال الفنية، والدراما التلفزيونية في عام 1991، بعد المشوار الفني الكبير المليء الدراما المصرية الرائعة، بعد زواجها الثاني من الممثل محسن محيي الدين، وعمل معآ في كتابة فيلم شباب على كف عفريت، وكان زوجها الأول من الملحن محمد ضياء الدين بعد أن شاركت معه كطفلة أغنية "البالونة".