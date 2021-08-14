فيتنام: 349 وفاة و9716 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفيتنامية 9716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 6 حالات وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 265 ألفا و464 إصابة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية (في إن إيه)، اليوم السبت - أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 96 ألفا و985 متعافيا، في حين بلغت حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 5437 وفاة بعد تسجيل 349 وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن مدينة (هو تشي منه)، التي تعد أكبر بؤرة لتفشي كورونا في فيتنام، لا تزال تسجل أكبر عدد من الإصابات، حيث سجلت 4231 إصابة جديدة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ، اليوم السبت، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 206 ملايين و280 ألفا و463 حالة.

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و346 ألفا و269 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث وصل إجمالي الإصابات بها إلى ما يقرب من 36.6 مليون إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 621 ألفا و16 حالة.