وكيل «الشيوخ»: مصر بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطوات يصعب ملاحقتها

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر تسير بخطوات يصعب ملاحقتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طريق التنمية والتحديث في كافة القطاعات، تستهدف تعويض ما تخلفت عنه لعشرات السنوات الماضية.

وأضافت فوزي، أن ذلك الأمر الذي يجسد ما قرره الرئيس منذ 7 سنوات بكل جدارة واتساع رؤية من ضرورة اقتحام كافة الملفات المؤجلة، حيث أعلن أنه سوف يختار دائماً الطريق الصعب، الذي يحقق تحولا نوعيا في حياة المصريين ويوفر لهم مستوى يليق بابناء حضارة ضاربة في العمق.

وتابعت فوزي: "اليوم ومن خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات السكنية، يتجلى بوضوح أن ملف الاسكان هو من بين الملفات التي تحقق فيها إنجاز غير مسبوق".

وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أن ملف الإسكان تضمن محاور مهمة ومتنوعة، في مقدمتها إنشاء الآلاف من الوحدات السكنية التي تتوافق ومختلف المستويات الاقتصادية وفئات المواطنين خاصة من الفئات غير القادرة ومحدودة الدخل، كما يبرز بوضوح محور تطوير العشوائيات وهو المحور الذي اولاه الرئيس اهتماما بالغا، مشيرة إلى أن هذا يبشر بأن مصر سوف تكون في القريب بلدا خاليا من العشوائيات وهو هدف طالما حلم به كل مصري يخشى على مستقبل وطنه إذ العشوائيات ليست فقط مجرد مساكن للصفيح وتجمعات غير منضبطة لكنها موضع لثقافة خطرة تتمدد فيها الجريمة و التطرف والإدمان والخروج على القانون وكافة أشكال الحياة الإنسانية غير الكريمة.

ولفتت فوزى إلى أن من بين المحاور المهمة أيضا إنشاء العديد من المدن الجديدة التي هي بمثابة الظهير للمحافظات، وقد تم في هذا المجال إقامة نحو أربع عشرة مدينة متكاملة المرافق والخدمات تشكل مجتمعات جديدة حضارية.

وأكدت وكيل مجلس الشبوخ، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتى على قمة مشروعات التطوير العمراني في مصر، هذه العاصمة التي تلبي احتياجات التطوير وإطلاق الجمهورية الجديدة.

وتابعت فوزي: "لفت نظري اعلان الرئيس طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة برأس مال يبلغ مائة مليار جنيه، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأمور تدار بشكل يراعي الجدوى الاقتصادية كأحد أبعاد التنمية المستدامة إلى جانب الأبعاد الاجتماعية".

وأكدت أن التحدي الأخطر الذي تواجهه مصر حاليا هو الزيادة السكانية العشوائية، والذي يهدد كافة محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر ويحتاج لمواجهة حاسمة.

واختتمت: "كلي ثقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اختار دائما الطريق الصعب في مواجهة التحديات بأنه لن يتوانى عن إيجاد استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الزيادة بشكل يساهم في تحقيق الارتقاء بمستوى خصائص و حياة الإنسان المصري".