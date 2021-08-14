الخارجية العراقية: المهاجرون عبر الأراضي الليتوانية تعرضوا لعملية خداع كبرى

قالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إن المهاجرين عبر الأراضي الليتوانية تعرضوا لعملية خداع كبرى.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن القائم بالأعمال المؤقت لدى وارشو الوزير المفوض حسين منصور الصافي أكد رفض العراق استخدام أبناءه في صراعات دولية هم بعيدين عنها كل البعد، مشيراً إلى أن “الدستور العراقي الدائم كفل لكل مواطن حق السفر والهجرة الطوعية”.

وشدد على أن المهاجرين العراقيين مغرر بهم، وهم يستحقون الرعاية من كلا البلدين، لافتاً إلى "الوضع الصعب الذي تعيش به بعض العوائل في المخيمات".

وأضاف أن اهتمام الحكومة العراقية بالاستماع إلى مزيد من المقترحات من الجانب الليتواني بخصوص حل مشكلة المهاجرين وما يمكن أن تقدمه الحكومة الليتوانية لتشجيعهم على العودة الطوعية لاسيما أنهم تعرضوا لعملية خداع كبرى من قبل مافيات التهريب كلفتهم أموالاً كبيرة واستخدمتهم أداةً في صراع سياسي لا ذنب لهم فيه".

وتابع أن هذا جاء خلال لقاء رسمي عبر تقنية الفيديو ترأسه رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا، ونظمته دائرة البروتوكول الدبلوماسي في وزارة الخارجية الليتوانية، وبمشاركة قائد حرس الحدود الليتواني وسفراء وممثلي دول العراق، وتركيا، وأفغانستان، والكونغو".

من جانبه ثمن رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا تعاطي العراق وتعاونه في قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عبر حدود بلاده مع بيلاروسيا، مشيداً" بالخطوات الجادة التي اتخذتها للسيطرة على تزايد أعدادهم".

وأكد رئيس جمهورية ليتوانيا أن "بلاده تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، لكنها تحتفظ بحقها في حماية حدودها وسيادتها الإقليمية في حال تعرضها إلى تهديد لأمنها القومي، وأمن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه".

وتابع أن "في ختام الاجتماع، وجه القائم بالأعمال دعوة رئيس جمهورية ليتوانيا لزيارة العراق، مشيراً إلى أن"تحقيق هذه الزيارة يدعم العلاقات الثنائية ويعزز مصالح الشعبين الصديقين".

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت تسيير رحلة لإجلاء عراقيين من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الخميس الماضي، إن هناك رحلة متوجهة إلى بغداد من العاصمة البيلاروسية "مينسك" وتحمل على متنها 145 مسافرًا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، قبل يومين، إعادة 240 عراقيًا عالقًا في بيلاروسيا إلى بغداد.

ووصف وزير خارجية ليتوانيا، ليناس أنتاناس لينكيفيوس، الاثنين الماضي، ما يحدث على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين بأنها "عملية سياسية" بين الأخيرة وأوروبا.