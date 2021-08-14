برلمانية: المشروعات السكنية في عهد السيسي حولت الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة

أشادت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، مؤكدة أن هذه المشروعات تعتبر هي أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن السبع السنوات الماضية شهدت دأب وإصرار على تحقيق المعجزات في زمن قياسي، فتحولت الصحراء إلى مدن تنبض بالحياة، وهو ما تحقق في مجال الإسكان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت أنّ مشروعات الإسكان والمرافق طالت 21 مدينة جديدة قائمة، بينما يجري تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في المناطق الصحراوية البعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان، مشيرة أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحولات جذرية، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وقال الرئيس إن الهدف من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هو تحسين حياة المواطنين.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه صباح اليوم السبت عددا من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، أنه لا يوجد عائد للدولة مما تقوم به من مشروعات سوى تغيير حياة الناس، مشددا على ضرورة ترتيب أوراق الدولة حتى تصبح دولة ذات شأن.

وأشار إلى إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة، وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك ١٠٠ مليار جنيه أموالا سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف، مضيفًا: "ماكناش بنحلم بكده".

وتابع قائلا: "نسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسهيل التمويل".

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.



