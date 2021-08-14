أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم السبت 14 أغسطس 2021

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم االيوم السبت 14 أغسطس 2021

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 14 أغسطس 2021 " استقرارًا " وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، استقرت أسعار البلطى لتتراوح بين 21 - 24 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار البورى لتتراوح بين 60 - 70 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعارالثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهات للكيلو.



أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 21 - 24 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطى "2 " من 17 - 20 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي من 30 : 110 جنيهات للكيلو.

أسعار السمك البوري

سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري "2" من 49 - 57 جنيهًا للكيلو.

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو.

سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو.

أسعار سمك البياض

قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو.

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو.

سمك ثعابين 50- 210 جنيهات للكيلو.

أسعار سمك المكرونة

مكرونة سويسي من 60 : 80 جنيهًا للكيلو.

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو.

سمك (سبيط – كاليماري – سابيا) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو.

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك (مرجان - بربون)

مرجان "2" من 23 : 27 جنيهًا للكيلو.

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو.

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو.

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو.

جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو.