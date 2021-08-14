السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم االيوم السبت 14 أغسطس 2021

أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم السبت 14 أغسطس 2021

الأسماك
الأسماك

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 14 أغسطس  2021 " استقرارًا " وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة،  استقرت أسعار البلطى  لتتراوح بين 21 - 24 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أسعار البورى  لتتراوح بين 60 - 70 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعارالثعابين لتتراوح من 50 - 210 جنيهات للكيلو.


أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 21 - 24 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطى "2 " من 17 - 20 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي من 30 : 110 جنيهات للكيلو.

أسعار السمك البوري
سمك بوري "1" من 60 – 70 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري "2" من 49 - 57 جنيهًا للكيلو.

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو.

سمك وقار 80- 100 جنيه للكيلو.

سمك ( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيه للكيلو.

أسعار سمك البياض
قشر بياض من 60 - 90 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 90 جنيهًا للكيلو.

بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو.

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو.

سمك ثعابين 50- 210 جنيهات للكيلو.

أسعار سمك المكرونة
مكرونة سويسي من 60 : 80 جنيهًا للكيلو.

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو.

سمك (سبيط – كاليماري – سابيا) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو.

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار السمك (مرجان - بربون)
مرجان "2" من 23 : 27 جنيهًا للكيلو.

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو.

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو.

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو.

جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو.

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