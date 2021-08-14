إسبانيا ترحل 800 مهاجر قاصر من جيب سبتة إلى المغرب

بدأ جيب سبتة الإسباني ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر غير مصحوبين كانوا قد وصلوا إليه بأعداد كبيرة في منتصف مايو، حسب ما قال مصدر في إدارة المنطقة لوكالة "فرانس برس".



وأكّد المصدر بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إسبانية عدة تحدثت عن إعادة هؤلاء الشباب بعد ثلاثة أشهر على وصولهم من ضمن قرابة 10 آلاف مهاجر كانوا قد عبروا الحدود خلال يومين في شمال المغرب، في حركة تدفّق غير مسبوقة.



وبدأت الشرطة الجمعة مرافقة القاصرين إلى الحدود، وفقاً لصور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.



وأفادت إذاعة "كادينا سير" بأن وزارة الداخلية أمرت بعمليات الطرد هذه في 10 آب/أغسطس في رسالة وجّهتها إلى الإدارة المحلية.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 60.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 4.68 مليون إصابة، والوفيات 82 ألفا و407 حالات.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و27 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.