الفنون الشعبية تحتفل برأس السنة الهجرية على مسرح قصر ثقافة العريش

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، في إطار الاحتفالات برأس السنة الهجرية، حيث أقام قصر ثقافة العريش احتفالية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية تأليف وأشعار الدكتورة دعاء إبراهيم على مسرح قصر ثقافة العريش، وعلى هامش الاحتفالية أقيم معرض لكتب إصدارات الهيئة بمنفذ بيع القصر، وورشة فنية للأطفال وذلك بقصر ثقافة العريش، بجانب عقد محاضرة بعنوان "الأمل والتفاؤل" للشيخ الدكتور إبراهيم جاد الكريم من مشيخة الأزهر، والتي تحدث فيها على عدم اليأس من الحياة مع مرور مشكلة تقف في طريق المستقبل، والمحاولة أكثر من مرة للوصول لطريق النجاح الذي نريده.

عقد قصر ثقافة بئر العبد محاضرة بعنوان "حيوانات جاء ذكرها في القرآن" مثل النمل والبقرة والنحل، بجانب فقرات مواهب تناولت الكشف عن المواهب الجديدة والمتميزة فى الرسم، فيما أقام ببيت ثقافة رابعة معرض رسوم أطفال.

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها – تاريخياً- وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلى:

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم (6545) بإنشاء "الجامعة الشعبية " بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى "مؤسسة الثقافة الشعبية" على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت "مؤسسة الثقافة الشعبية" إلى "وزارة الثقافة والإرشاد القومي" وتغير اسمها إلى "جامعة الثقافة الحرة"، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.