«هي الفنون» يحتضن 10 حفلات غنائية وفعاليات فنية بمركز التحرير

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "هي الفنون She Arts" في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء الخميس 9 سبتمبر.



ويحتضن المهرجان النسوي الأول من نوعه بالقاهرة ما يزيد عن 10 حفلات غنائية على مدار ثلاثة أيام متتالية من بينها حفلات مريم صالح ونسمة محجوب ونوران أبو طالب وفرقة فابريكا وعازفات الهارب المصريات مثل منال محيي الدين ومنى واصف وأميرة حامد بجانب حفل الفلسطينية بانه، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

كما يشهد “هي الفنون” عروض خاصة للرقص المعاصر وندوة عن تاريخ الرقص في مصر القديمة تقدمها الراقصة إيمي سلطان، ويتضمن أيضاً لقاء مع السيناريست مريم نعوم عن "المرأة خلف الكاميرا"، إضافة إلى احتضان العديد من العروض الفنية الدولية، من البرتغال وفرنسا وسويسرا وفلسطين، بإجمالي 12 فعالية بواقع 4 فعاليات يوميا لمدة ثلاثة أيام، على أن يسدل الستار على النسخة الأولى مساء السبت 11 سبتمبر.

ويهدف هذا الحدث الثقافي الفني لتوفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم ومختلف أنواع الفنون لعرض إبداعاتهن وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وخلق مساحة جماهيرية كبيرة في شكل مهرجان دولي سنوي مثلما أوضحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان، ويأتي "هي الفنون She Arts" كنتاج تعاون دولي بين مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة وسفارة البرتغال.

ويهدف هذا الحدث الثقافي الفني لتوفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم ومختلف أنواع الفنون لعرض إبداعاتهن وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وخلق مساحة جماهيرية كبيرة في شكل مهرجان دولي سنوي مثلما أوضحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان، ويأتي "هي الفنون She Arts" كنتاج تعاون دولي بين مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة وسفارة البرتغال.