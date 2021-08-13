«رمسيس وذهب الفراعنة» فى متحف هيوستن للعلوم الطبيعية الشهر المقبل

تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بمرافقة القنصل العام للقنصلية المصرية بهيوستن السفير خالد رزق، والوزير المفوض أحمد فريد، القاعة المخصصة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة التجهيزات الجارية للإعداد للمعرض المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر القادم.

وتضمنت الجولة تفقد القاعة المقرر إقامة المعرض بها والتي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وفتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري على أن هذه الجولة جاءت لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة لإقامة المعرض ليكون خير سفير للحضارة المصرية، وحرصا من الوزارة على خروج المعرض بالشكل الأمثل وإبراز القطع الأثرية المختارة، والترويج الجيد للمقصد السياحي المصري بالخارج.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف إن المعرض يضم ١٨١ قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، في ٤ مدن عالمية منها مدينتين بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم باريس بفرنسا وسيدني بأستراليا.

يشار إلى أن معرض “ملوك الشمس” مقام بالعاصمة التشيكية براج حتي 30 سبتمبر المقبل والذي كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو الجاري.

ويضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.