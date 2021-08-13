محمد عزمى ضيف شرف مسلسل «الحرير المخملى»

يشارك الفنان الشاب محمد عزمي من ذوي القدرات الخاصة كضيف شرف في مسلسل "الحرير المخملي"، الذي من المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى القنوات الفضائية.

"الحرير المخملي" بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

وفي سياق آخر، يشارك محمد عزمي حاليًا في فيلمي "ريتسا"، "30 مارس" المقرر عرضه بالسينمات خلال الأيام المُقبلة، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.

ويكثف المخرج أحمد حسن، ساعات التصوير، ودخل في معسكر مغلق سعيًا منه لرفع شعار "فركش" قبل انطلاق عرض أولى حلقاته.

ويشارك في مسلسل "الحرير المخملي" عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان مصطفى فهمي، والفنانة داليا مصطفى، سامي مغاوري، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم، والعمل مأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عزالدين، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الفترة من بداية الثمانينيات وحتى بداية الألفية الثالثة.

وكان مسلسل الحرير المخملي قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية.