الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تناشد المواطنين الالتزام بعبور المزلقانات من الأماكن المخصصة

الالتزام بعبور المزلقانات
الالتزام بعبور المزلقانات

ناشدت وزارة النقل، اليوم، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، وذلك لتجنب الحوادث التي تحدث بشكل يومي نتيجة الأفعال الخاطئة لبعض المواطنين.

وأوضحت وزارة النقل، على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يجب على المواطنين الالتزام بعبور المزلقان عند مرور القطار ولا يجب اقتحام المزلقان أثناء غلقه.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه يجب أن يتم عبور المزلقانات من الأماكن المخصصة للعبور، وذلك منعا للحوادث التي تحدث على شريط السكة الحديد.

وشاركت وزارة النقل، اليوم الجمعة، المواطنين صورًا من محور كلابشة على النيل، خلال فترة التشغيل التجريبي للكوبري، حيث تم الانتهاء منه وينتظر افتتاحه رسميا.

وينفذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية مقدارها 1.050 مليار جنيه، وتم تشغيله تجريبيًا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح جاهزًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، في إطار افتتاح 4 محاور هي "عدلي منصور ببني سويف، سمالوط بالمنيا، قوص بقنا، كلابشة بأسوان".

يبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشتمل على 14 عملا صناعيا "9 كباري- 5 أنفاق" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وتتركز أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق "القاهرة- أسوان" الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة- أسوان"، وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي، بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

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