إجمالى إصابات كورونا فى العالم: 205 ملايين و508 آلاف و920 حالة

ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 205 ملايين و508 آلاف و920 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم وصل إلى 4 ملايين و336 ألفًا و256 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث بلغ إجمالي الإصابات 36 مليونًا و306 آلاف و963 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 619 ألفًا و93حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الذي بلغ 32 مليونًا و117 ألفًا و826 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 430 ألفًا و254 حالة.