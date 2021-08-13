في يومهم العالمي.. مشاهير حول العالم يستخدمون يدهم اليسرى

يعتقد أن حوالي 90% من الناس في العالم يستخدمون اليد اليمنى، هذا يضع الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى ضمن الأقلية، وربما ستشعر بالذهول إذا راقبت الأشخاص عسيري اليد وهم يلتقطون فنجان قهوة، وعندما يمسكون بأدواتهم، وإليك بعض المشاهير اليساريين الذين ربما لم تكن على علم بهم.

أوبرا وينفري



أوبرا لا تحتاج إلى تعريف فهي تكاد تكون أنجح إعلامي في العالم، واستطاعت أن تحصد إمبراطوريتها الإعلامية ملايين الدولارات.

اوبرا غير مشهورة أو ثرية فقط، بل أنها واحدة من أكثر الأشخاص تأثيرا على مستوى العالم، وهي عسراء كذلك.

أوبرا وينفري



الأمير ويليام



يتضح أن العائلة المالكة البريطانية تنتج الكثير من اليساريين، فهناك الأمير وليام، والملكة فيكتوريا، والملك جورج السادس، والملكة الأم، والملكة إليزابيث الثانية، والأمير تشارلز، والأمير جورج أعسر أيضًا.

الأمير ويليام

توم كروز

كروز هو واحد من آخر نجوم السينما الحقيقية المتبقية، وهو أيضًا أعسر، لذلك فهو يعرف ما هي المهمة المستحيلة التي يمكن أن تكون على اليد اليسرى عند استخدام بعض الأشياء.

جوليا روبرتس

كان كروز أكبر نجم سينمائي من الذكور في التسعينيات، وفي المقابل كانت روبرتس هي النجمة الأولى في نفس العقد. إنها أسطورة كوميدية رومانسية فازت في النهاية بجائزة أوسكار في فيلم "Pretty Woman".

جوليا روبرتس

ليوناردو دافنشي

ليوناردو دافنشي أحد أشهر فناني اليد اليسرى في كل العصور وفقًا لمتحف العلوم.

وعرف دافنشي بكتابات المرآة، وهو نوع من النص المشفر الذي يكتب فيه النص إلي الوراء، وهو أمر يحتمل كان يفعله لأن الكتابة بالحبر من اليسار إلى اليمين كانت أمرا غير شائع مثل إستخدام اليد اليسرى.



نابليون بونابرت



نابليون بونابرت قائد عسكري أعسر أعترض على الممارسة العسكرية العريقة المتمثلة في السير على الجانب الأيسر من الطريق بأسلحة جاهزة في يده اليمنى، فهذا الأمر وضع شخص أعسر أمثاله في وضع استراتيجي غير مألوف.

وعندما كان قادرًا على شق طريقه ، قام بجيشه بتبديل جانبه والسير على اليمين، تم تم تطبيق نفس القاعدة على الأشخاص العاديين، وهو ما أدي إلى وضع قواعد حديثة للطريق، وهذا الأمر يفسر استمرار البريطانيون في القيادة على اليسار.

نابليون بونابرت



باراك أوباما

عندما وقع باراك أوباما أول أمر تنفيذي له كرئيس في 20 يناير 2009، قال مازحا صحيح أنا أعسر.

باراك أوباما

أنجلينا جولي

ستشعر بالدهشة إذا قابلت الممثلة أنجلينا جولي الحائزة على جائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب، ولكنك تجد نفسا أكثر ذهولا إذا طلبت منها توقيع، فستلاحظ أنها توقع اسمها بيدها اليسرى.

أنجلينا جولي

بيل جيتس

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، أن هناك تباين أعلى قليلاً في المواهب بالنسبة للأشخاص العُسر، لكن لم يشرح هذا الأمر،وقد يكون لديه وجهة نظر كشخص أعسر.

بيل جيتس

هيلين كيلر

على الرغم من كون هيلين صماء وبكماء فهي عسراء أيضا، وحرفياً لا شيء يمكن أن يمنع هيلين كيلر من التراجع رغم مواجهة عقبات كبيرة خلال حياتها وستظل قصتها مصدر إلهام دائم.