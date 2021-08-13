وزير التعليم يكشف حقيقة وجود درجات الرأفة بنتائج الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لما يتردد بشأن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة"، قائلا: "في البداية أقول إن كل هذا لا أساس له من الصحة ولا نعلم من يروجه والأعجب انه لا يوجد شئ إسمه "العتبة الآمنة" خارج خيال مؤلف هذه النظرية".

وأضاف الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التصحيح هذا العام "إلكتروني" ويتم في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كونترولات" مثل الأعوام الماضية ولا يستطيع أحدًا الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيًا.

وشدد "شوقي"، التغيير الجذري في نوعية وشكل الأسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على الأعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.

وأكد الوزير قائلآ: "لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف ١٠٪؜، كما يردد البعض ولكن هناك أساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية لضمان عدم وجود أي خطأ من أي نوع".

وتابع: "نحن نطبق حاليًا العقوبات على الطلاب الغشاشين ونحجب نتائجهم وكذلك نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للاعلان عنها خلال ايام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن".

واستكنمل: "لمن يطلب منا النتائج قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لأن النتيجة لم تكتمل بعد".

واختتم حديثه قائلآ: "للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور ولذلك كتبت هذا التوضيح حتى لا ننزلق في فخ الإشاعات السابقة واللاحقة".

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، على أن تكون في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس المقبل.

وقال: "كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمى ولا أساس له لأننا لم نصرح بشيء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط".

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي: "لم نصرح بشئ من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط"، مؤكدًا على انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكترونى تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 قد انتهت يوم 2 أغسطس الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.