الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة شرق الإسكندرية لإزالة التعديات

حملة مسائية بشارع
حملة مسائية بشارع المعهد الديني

شن حي المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال، وبرفقة الدكتور محمد مسعد معاون محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر والجهات التنفيذية المعنية، مساء اليوم، حملة مكبرة بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، لإزالة ورفع جميع التعديات والإشغالات بالشارع  استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة.

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حملة مسائية بشارع المعهد الديني 


وعقب الحملة؛ تم التوجيه بوضع نقطة ثابتة تابعة لحي المنتزة ثان، بشارع المعهد الديني للعمل علي مدار ال٢٤ ساعة صباحًا ومساءً، للتأكيد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع. 
 

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حملة مسائية بشارع المعهد الديني 


وفي سياق آخر؛ أكد اللواء محمد الشريف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة علي إزالة جميع الأسواق العشوائية المخالفة، والتصدي لجميع المخالفات والتعديات التي يعاني منها المواطن، في ضوء الاستجابة لشكاوى المواطنين وضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية.

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حملة مسائية بشارع المعهد الديني 


وشدد الشريف على ضرورة استمرار حملات التصدي للمخالفات والإشغالات وغلق وتشميع المحال والمقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المخالفين، لضبط الشارع استجابة لمطالب المواطنين.

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حملة مسائية بشارع المعهد الديني 

وفي هذا الصدد شنت أحياء الإسكندرية، العديد من الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات، ورفع المخلفات بنطاق الأحياء، والتفتيش علي المحلات والمنشآت التجارية، و المطاعم؛ الكافيهات، والمقاهي والمحلات، والصيدليات، وذلك بمشاركة المختصين من الجهات المعنية.

ياوشن حي المنتزه ثان حملة مكبرة لإزالة الاشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث استهدفت الحملة شارع ٤٥ منطقة العصافرة واسفرت الحملة عن ضبط ٧٣ حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٨ آلاف جنيها.

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حملة مسائية بشارع المعهد الديني 
حي المنتزه التعديات والإشغالات الإسكندرية شارع المعهد الديني حملة مكبرة نقطة ثابته

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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