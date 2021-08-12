الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 34% زيادة فى صادرات مصر من السلع الزراعية خلال شهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات السلع الزراعية إلى حدود 283 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 210.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 72.6 مليون دولار بنسبة 34.5%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن عنب طازج يأتى فى المرتبة الأولى بين الصادرات الزراعية بقيمة 97.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 66.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 30.8 مليون دولار بنسبة 46.5%، يليها صادرات برتقال طازج بأنواعه بقيمة 64.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 41.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 23.5 مليون دولار بنسبة 56.8%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات بطاطس جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة 21.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 16.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.1 مليون دولار بنسبة 31.1%، كما ارتفعت صادرات قطن محلوج لـ 21.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 2.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق بزيادة 18.8 مليون دولار بنسبة 800.8%، وصادرات بصل طازج بقيمة 20.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 13 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.7 مليون دولار بنسبة 59.5%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  81.4٪، فواكه طازجة بنسبة  70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمدة  بنسبة 48.1٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.

الاحصاء صادرات سلع زراعية مصر واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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