حقيقة وجود وظائف شاغرة بشركة بترومنت براتب 8600 جنيه

تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشور يفيد وجود وظائف شاغرة بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت» لعدد من التخصصات، وهذا ما نفته الشركة فى بيانها مؤكدة أنه لا توجد أى وظائف شاغرة حالياً.

وذكرت الشركة في بيانها: «إيماء لما يتم نشره في الأونة الأخيرة عن احتياج بترومنت لتوظيف بعض التخصصات، نود التنويه على أن الشركة ليست بحاجة الأن لتوظيف أي تخصصات ولم يتم نشر أي إعلانات».

كما أكدت «بترومنت»، فى بيانها، أنه في حالة طلبنا لأى وظائف ستتم عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة، لذا وجب التحذير.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء عن وجود وظائف جديدة بشركات البترول ومنها شركة بترومنت، كما حدد المنشور قيمة الراتب الشهري لتلك التخصصات والتى تبدأ من 4000 جنيه حتى 8600 جنيه حسب المنشور المتدول.

من جانبه، قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«الدستور»، إنه لا توجد أى وظائف معلنة على وسائل التواصل الاجتماعي تخص أى شركة من شركات الهيئة، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله غير صحيح وهدفه إحداث البلبلة بين صفوف العاملين وأهالى المناطق المجاورة لتلك الشركات، بهدف التربح عن طريق النصب على المواطنين من خلال الطرق الغير مشروعة.

وأضاف المصدر أنه سبق وأن اتخذت هيئة البترول والشركات التابعة لها جميع الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتى تعمل بدون هوية مستغلة بذلك وضع لوجوهات شركات البترول عليها بغرض التضليل والاحتيال على المواطنين.

كما نوه المصدر بأنه فى حالة وجود أى وظائف شاغرة لدى أي شركة من شركات البترول، يتم الاستعانة بالعمالة الزائدة فى الشركات الشقيقة، ثم بعد ذلك من خلال الطرق المشروعة والمواقع المعروفة فى مصر، وسيتم الإعلان عنها فورًا رسميًا على بوابة العاملين بقطاع البترول، وكذلك جميع وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة عن طريق مسابقة رسمية.