نائب سوهاج: السيسى أولى ملف الشباب اهتمامًا بالغًا منذ 2014

تقدم النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ بمحافظة سوهاج ورئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة سوهاج أكبر منشأة شبابية في صعيد مصر، بالتهنئة لشباب مصر، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مشيرًا إلى أن الشباب أصبحوا سواعد الدولة المصرية وعماد مجتمعها لتحقيق كل إنجاز جديد يدفع الدولة إلى تحقيق تنميتها المستدامة ويضعها على خارطة التقدم والنهوض.

وأكد أبوالوفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ملف الشباب اهتمامًا بالغًا منذ عام ٢٠١٤، ووضع لهم استراتيجية قوامها تمكينهم داخل المجتمع وإعطائهم كافة السبل والمناصب التي تمكنهم من أداء مهامهم، وفي سبيل تحقيق ذلك وجه الحكومة بالسعي نحو تطبيق تلك الاستراتيجية وإدخال الشباب في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة، حتى تم تعيين بعضهم في منصب نواب الوزراء ومعاونيهم، وكذلك تعيينهم كمحافظين ونواب المحافظين.

ولفت إلى أن المناصب القيادية أصبحت في عهد الرئيس ليست مقتصرة على كبار السن، بل تطرقت إلى الشباب إيمانا من القيادة السياسية بالمؤهلات والمهارات التي يمتلكونها، وقدرتهم على تغيير الواقع للأفضل، وتحويل مستقبلهم إلى مستقبل مشرق.

فيما أعلنت محافظة سوهاج البدء في أعمال رصف الموقع العام لكوبري الثقافة بنطاق حي شرق، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج خلال زيارته الأخيرة للموقع.

وأوضح المهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بسوهاج أن الأعمال بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، برش طبقة الدهان تمهيدا للبدء في أعمال الرصف يوم السبت القادم، وذلك بمناطق "أسفل الكوبري، وميدان الثقافة، وامتداد شارعي أسيوط/ سوهاج، وبورسعيد"، بحي شرق، على أن تبدأ أعمال الرصف بنطاق حي غرب عقب الانتهاء مباشرة من الأعمال بحي شرق.



يذكر أنه قد بدأت أعمال تنسيق الموقع العام لكوبري الثقافة منذ أيام وتشمل إعادة تنظيم المحاور المرورية بميدان الثقافة، وإعادة تنسيق الموقع العام بمحيط الكوبري من أعمال "رصف، وإنارة، وتركيب بردورات، بالإضافة إلى رفع كفاءة حديقة ميدان الثقافة، وتطوير نفق العروبة، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات".