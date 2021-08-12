تطورات الحالة الصحية للفنانة بشرى عقب إصابتها بكورونا

أصيبت الفنانة بشرى مؤخرًا بفيروس كورونا، لتخضع لبروتوكول العلاج لمدة أسبوعين.

وقال مصدر مطلع، لـ"الدستور"، إن الحالة الصحية لبشرى مستقرة للغاية، وتخضع لبروتوكول العلاج الخاص بهذا الفيروس وذلك في منزلها، على أن تخضع لعمل مسحة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان زوج بشرى قد أعلن منذ ساعات قليلة عن إصابتها بالفيروس، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلي بالكم من الموجة الرابعة".

وكانت بشرى قد انتهت مؤخراً من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح" وتستعد لإطلاقها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى، كانت تنشغل خلال الفترة الحالية بتصوير دورها في فيلم "معالي ماما" الذي يشاركها في بطولته محمود الليثي، شيماء سيف، سامي مغاوري، علاء مرسي، محمد علي رزق، حسام داغر، شريف باهر، إسماعيل شرف، دعاء رجب، نور إيهاب، سولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج أحمد نور.