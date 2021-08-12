اتحاد الشغل: نرفض عودة تونس لما قبل قرارات الرئيس سعيد

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه عودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد، قائلا: لدينا ثقة بقرارات الرئيس من أجل مصلحة البلاد.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ إن الاتحاد لديه ثقة كاملة في القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد لكنهم في انتظار كشف خارطة طريق واضحة.

وأكد حفيظ حفيظ أن تغيير النظام السياسي أمر ضروري وأنه يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية.

وأضاف أنه في ظل غياب حكومة فاعلة لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد.

وشدد في حوار صدر اليوم الخميس في جريدة الشعب التونسية على أنه رغم الاستحقاقات العمالية إلا أن اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة ويرفض العودة لما كانت تجري به الأمور قبل 25 يوليو.