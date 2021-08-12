بعد تعافيه.. رامي وحيد يعلن دخول والدته العزل الصحي بسبب كورونا

أعلن الفنان رامي وحيد، اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع “ فيسبوك ” عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب وحيد في منشور له، “الحمد و الشكر لله النهارده ربنا أتم شفائي على خير من الكورونا اللعينة، و النهارده الفجر أمي دخلت العزل الصحي بسببي عشان مرضيتش تسيبني لوحدي وأنا عيان، برغم إن مناعتها ضعيفه بسبب الكانسر، الحمد لله على كل شيء.. أنا كل اللي بطلبه منكم الدعاء ليها ربنا يشفيها”.

ويذكر أن في وقت سابق، أعلن الفنان رامي وحيد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال وحيد: “التحاليل الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، وأخضع حاليا لفترة العزل المنزلي، ووضعي الصحي مستقر الحمدلله”.

يذكر أن الفنان رامى وحيد يشارك حاليا في بطولة مسلسل "المماليك"، حيث يجسد دور مدير بنك مرتشى.

على صعيد آخر يظهر رامي وحيد كضيف شرف مع النجم محمد رمضان في مسلسل موسى، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته سمية الخشاب، ورياض الخولي، وحمدي الوزير.

وينتمي مسلسل "المماليك" إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور فكرته حول أن كل شخص يملك سرا يجعله يصبح الأقوى والعكس، كما يبتعد بيومي فؤاد خلال العمل عن الكوميديا، ويقدم من خلال المسلسل شخصية سالم الصالحي، وهو رجل أعمال صاحب نفوذ، أيضا سوف تظهر رانيا يوسف في شخصية سيدة أعمال.