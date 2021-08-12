طرح الأفيش الدعائي لفيلم «ماكو» استعدادا لعرضه في سبتمبر

قرر صناع فيلم "ماكو" طرح العمل خلال شهر سبتمبر المقبل، بعدما تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تحديد شهر سبتمبر كموعد نهائي لعرض الفيلم الذي يشارك في بطولته بسمة وراندا البحيري ونيقولا معوض وعدد آخر من النجوم.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "ماكو" البوستر الدعائي والرسمي للعمل والذي خلى من أبطاله، حيث تصدرت صورة قرش مفترس الأفيش الدعائي للفيلم، ومن المنتظر أن تقوم الشركة المنتجة بطرح بوسترات منفردة لأبطال الفيلم كل على حدة خلال الأيام المقبلة تمهيدا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

وتجرى الجهة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "ماكو" مفاوضات مع المطربة أصالة لغناء الأغنية الدعائية للفيلم والمقرر طرحها للترويج للعمل قبل طرحه بشكل رسمي فى دور العرض السينمائي أواخر سبتمبر المقبل.

وطلبت أصالة مهلة للتفكير قبل الموافقة بشكل رسمي واختيار كلمات الأغنية.

قصة فيلم ماكو

وتدور أحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.

أبطال فيلم ماكو

ويشارك في بطولة فيلم "ماكو" عدد كبير من الفنانين منهم ناهد السباعي، بسمة، نيكولا معوض، عمرو وهبة، سارة الشامي، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو علاء، والنجم التركي مراد يلدريم، وهو من إخراج هشام الرشيدي، في تجربته الإخراجية الأولى.

يذكر أن بطلة فيلم ماكو الفنانة بسمة تشارك حاليا في بطولة عمل فني جديد بعنوان "كومانجي"، وهو فيلم من إنتاج مصري سويدي، لا ترتبط أحداثه بحقبة زمنية معينة.

والفيلم من إخراج محمود الشربيني، وتأليف أكرميني نوري، بمشاركة الفنانين عباس أبوالحسن وحسن عيد ومحمود عزت، وعدد من الفنانين السويديين.