الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بـ«العاشر من رمضان»

صورة من الحملة
صورة من الحملة

أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مواصلة شن حملات إزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة الأردنية "مركز المدينة" والطرق الرئيسية والفرعية، بالتنسيق بين إدارتي الأمن والإشغالات، وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة الإشغالات أمام المحال التجارية، بجانب ضبط معدات تستخدم في تكسير سلم داخل مول، والتعامل مع شروع في مخالفة فتح محال مخالفة بالمجاورة 77 بالحى الـ11.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة فتح محال بمنطقة ابني بيتك بالحي الـ10، وإزالة شروع في عمل حديقة للأفراح، وتم رفع كافة المعدات والأدوات المستخدمة في هذه الأعمال، ورفع الإشغالات والتعديات بوحدة سكنية بالحي العاشر، مؤكداً أن الحملات مستمرة ليل نهار لتحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق بها.

يأتي هذا في ظل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تشنها الأحياء وأجهزة المدن، حيث شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قبل يوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت طريق الواحات ومنطقة أبناء الجيزة، بقيادة المهندس محمد الجنزوري، مدير الإشغالات بالجهاز، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز، حرصاً من جهاز مدينة حدائق أكتوبر على مكافحة العشوائية بجميع مظاهرها.

وأوضح جهاز المدينة أن الحملة أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات بما يسهم فى عدم إقامة أي أنشطة عشوائية وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الجهاز، أنه لن يتم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، أو إقامة أي أنشطة مخالفة أو عشوائية، مطالباً سكان المدينة بعدم تشجيع تلك النشاطات التي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للمدينة.​

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