«100 فرصة».. دورة تدريبية لتعليم مهارات الإنترنت بجامعة سوهاج

تعلن حاضنة مسار بجامعة سوهاج، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان "١٠٠فرصة"، بالتعاون مع إنروت للتنمية بهدف تعلم مهارات الإنترنت.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الدورة ستنفذ "أون لاين" على تطبيق "زووم"، في الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الحالي.

وأضاف "عبد الخالق"، أن البرنامج التدريبي سيضم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالفرص المتاحة للعمل وكيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل مميز ومختلف، وتعلم كيفية التخطيط الجيد للمستقبل، والعمل على إمكانية إيجاد وظائف مناسبة لهم وذلك طبقا لمهاراتهم، وأيضا معرفة الدورات المميزة التي يمكن الحصول عليها "أون لاين " لتطوير المهارات.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، إلى أن الدورة تستهدف الطلاب والخريجين من الجامعة، وذلك لتعريفهم بالمواقع الإلكترونية التي توفر تدريبات مجانية لتعليمهم العمل على تطوير الذات وذلك للحصول على وظيفة، وأيضا كيفية إدارة منصات التواصل الاجتماعي وفرص العمل.

والجدير بالذكر أن التدريب يحاضر فيه جهات عديدة ومنها googel، وعلى الراغبين للتسجيل بالتدريب يقوم بالدخول للرابط

https://tinyurl.com/4cma9236

وفى سياق آخر، كرمت جامعة سوهاج الطلاب المتفوقين في طوارئ الأطفال بكلية الطب البشري

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تكريم ١١ طالب وطالبة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، لتفوقهم الدراسي في "طوارئ الأطفال"، في إطار تشجيع الجامعة للطلاب وحثهم على التفوق الدراسي.