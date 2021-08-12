الخميس 12 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

علاء الزهيرى: نسعى للارتقاء بصناعة التأمين فى مصر

علاء الزهيرى
علاء الزهيرى

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري التأمين، إن مؤتمر شرم الشيخ الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الاتحاد المصري والأفرو آسيوي للتأمين سيعمل على تنشيط صناعة التأمين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري التأمين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاتحاد المصري يسعى دائما لدعم صناعة التأمين في مصر.

وأوضح الزهيري أن الاتحاد ينفذ خطة للارتقاء بصناعة التأمين خاصة عقب ما مرت به صناعة التأمين من تأثير بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الزهيري أن صناعة التأمين صناعة استراتيجية لما تحمله من تغطية للمخاطر.

وأشار رئيس الاتحاد المصري التأمين إلى أنه تم عقد عدد من البروتوكولات الهامة مع العديد من الجهات في مصر.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه يتم العمل على تنمية صناعة التأمين لزيادة ما تقدمه من نمو في الناتج القومي للدولة. 

وصرح  يوسف فاسي، رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين بأنه على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 19-22 سبتمبر 2021، ينظم الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد الأفرو آسيوى وإعادة التأمين ملتقى شرم الشيخ السنوى الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وسيتم مناقشة  الموضوعات التالية:

1- دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين.

2- استراتيجيات الاستدامة والشمول المالى : منظور صناعة التأمين.

3- دور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمى في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

4- التميز في تطوير نماذج الاعمال : التحديات والحلول.

5- قدرة صناعة التأمين على  مواكبة المتغيرات الحديثة – ما بعد كوفيد 19.
ويتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم  يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الافرو آسيوى للتأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.

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