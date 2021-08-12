خلال ملتقى المصريين الدارسين بالخارج.. وزيرة الهجرة تبعث برسائل هامة للشباب

اختتم الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج فاعلياته مساء اليوم الأربعاء، بإجراء حوار مفتوح، بين السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار وباقي شباب الدارسين بالخارج سواء القدامى أو الجدد، المشاركين بالحضور الفعلي أو عبر تطبيق "زووم".

ويرصد "الدستور" أبرز الرسائل التي وجهتها وزيرة الهجرة خلال حوارها مع شباب الدارسين بالخارج



- مصر تدعم أحلامكم وتقف في صفهم.

- مصر ترحب بأبنائها وخبراتهم ليشاركوا في عملية التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر لتحقيق ذلك.

- حريصون على التوعية باستمرار بالفرص الموجودة في مصر في الاستثمار والاقتصاد والمشروعات القومية وغيرها من الفرص.

- تعلموا وطوروا مهاراتكم واجعلوا مصر في قلوبكم ونحن ندعمكم في أي قرار.

- مصر تحتاج لعقولكم وسواعدكم.

- إن أكملتم مشواركم بالخارج فبلدكم يحتاج لعلمكم وأبحاثكم.

وأطلقت مساء أمس الثلاثاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج،، النسخة السابعة من ملتقيات الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بمشاركة نحو 200 من هؤلاء الشباب خلال الأعوام الماضية وبالإضافة إلى الطلاب الجدد، وذلك لتبادل الخبرات وإعلان ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» الذي تم إطلاقه في يناير الماضي ليكون منصة تجمع أبناؤنا بالخارج.

ويجمع هذا الملتقى الطلاب المصريين الذين سيلتحقون بالجامعات في الخارج قبل مغادرتهم، مع زملائهم الذين يدرسون في دول أجنبية بالفعل على أرض الواقع وعبر تطبيق «Zoom» وتنظمه وزارة الهجرة لمناقشة كل ما يتعلق بالدراسة والحياة في الخارج للطلاب الجدد مع تزويدهم بخدمات وأنشطة عديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، بهدف تشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.