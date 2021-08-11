الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأنفاق»: الخطان الأول والثاني للمترو يعملان بالسرعة الطبيعية

المترو
المترو

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن الخطين الأول والثاني للمترو يعملان بالسرعة الطبيعية ٨٠ كم فى الساعة.

وأضاف عبد الهادى فى تصريح لـ"الدستور"، أنه عند ارتفاع درجات الحرارة يتم خفض السرعة إلى 60  كم / الساعة؛ لضمان الأمان أثناء مسير الرحلات، وتجنب المشكلات الفنية.

وأشار “عبد الهادى"، إلي أن هناك متابعة مستمرة من قسم الطوارئ لحركة القطارات بالخطين الأول والثاني لسرعة التعامل مع أى عطل يحدث داخل القطارات.

فيما أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر) عن تمديد فترة إيقاف العمل بأربع محطات من الخط وهي: قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، حتى الساعة السابعة صباحاً من السبت المقبل 14 أغسطس، على أن يستمر العمل بباقي المحطات من العتبة حتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعي بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة، نظراً لأعمال التشييد والبناء  الجارية بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو. 

يأتي القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

وكانت الشركة قد أصدرت بياناً صباح اليوم الأربعاء، أعلنت فيه إعادة تشغيل الخط بكامل طاقته، غير إنها عدلت عن هذا القرار وأصدرت قراراً بمد فترة التوقف.

المترو الخط الأول للمترو الخط الثاني للمترو اليوم السرعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب عدد من نزلاء سجن العقرب

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

الرئيس السيسى يطلع على التصميمات الهندسية لساحة الشعب والنصب التذكارى بالعاصمة الإدارية

محلل اقتصادي: معدلات التضخم مازالت ضمن النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

د. القس صفوت البياضى

نظرة المخلوق إلى خالقه

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل حكومة بديلة.. هل يُعيد كورونا «نتنياهو» إلى الحكم في إسرائيل؟

رئيس وزراء فلسطين يدين الانتهاكات الإسرائيلية للحرم الإبراهيمي

قاضى قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمى جزء من التراث الإنسانى لا يحق للاحتلال المساس به