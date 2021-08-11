الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رواد السوشيال ميديا لـ أحمد العوضي: «بالله عليك طمنا على ياسمين»

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد العوضي عودته لممارسة رياضته المفضلة "البوكسينج"، بمشاركته فيديو جديد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

ونشر العوضي مقطع فيديو أثناء تدريباته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلق :"العودة"، ليتساءل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز: "ممكن تطمنا على ياسمين؟"

 وكتب حساب باسم عبد الله سيد قائلًا: "إنت مش في سويسرا مع ياسمين؟، ياريت تطمنا عليها"، ودعت دينا حسن قائلًة: "يارب عقبال ما تفرحنا بخبر شفاء ياسمين وتكون بقيت كويسة"، فيما تساءلت نيللي صامويل، من جمهور أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر موقع "انستجرام" عن سبب تواجده في مصر قائلًة: "هىّ وحش الكون سافرت لوحدها"؟

وعلقت مريم لطفي، من روّاد موقع "انستجرام" قائلًة: "ممكن تطمنا على ياسمين"، وألحت مريم عود، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "طمنا على ياسمين بالله عليك".

رواد السوشيال
رواد السوشيال
أزمة ياسمين عبد العزيز أحمد لعوضي الحالة الصحية فيديو

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