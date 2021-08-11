جزويت القاهرة يستضيف العرض المسرحي «استوديو».. الإثنين

يستضيف جزويت القاهرة، العرض مسرحي «استوديو»، من تأليف علاء الكاشف، وإخراج مهند المهدي، ويقدمه فريق شطرنج المسرحي، من إنتاج مشروع «وصال2» التابع لمركز دوار الفنون والسفارة الهولندية، مساء يوم الإثنين المقبل 16 أغسطس، في حفلتين متتاليتين من 6- 7 مساء، ومن 8- 9 مساء.

يتناول عرض «استوديو» لحظة زمنية فارقة في حياة مصور، حيث يقرر في تلك اللحظة التخلي عن حياته التي لا معنى لها، ويقرر أن يشكل عالمه الذاتي والخاص من خلال «استوديو»، الصندوق السحري الذي ينتج من خلاله إبداعه ويُشكل فيه عالمه الذاتي والخاص. حيث يتورط الجمهور مع المصور في عوالم وأحداث وشخصيات وحكايات تحلق في الزمن. وكأن الجميع أيضا حكايات داخل الصور تقاوم الزمن والفناء.

قدم مهند المهدي عددًا من العروض المسرحية منذ عام 2018م. وفي عام 2019م، قدم عرض «المصحة»، والذي تم تصعيده إلى المهرجان الختامي لنوادي المسرح 2020، ولكن تم إلغاؤه بسبب ظروف فيروس كورونا.

كما قدم مهند المهدي عرض «غرفة بلا نوافذ»، في مهرجان الإبداع المسرحي، وحصل على جائزة أفضل عمل جماعي، وجائزة تميز تمثيل لـ ناردين أوميل. وفي مهرجان منصات بديلة لعروض «الديو دراما»، أخرج عرض «الدبلة»، وحصل عنه على عدة جوائز من ضمنها أفضل إخراج، وأفضل ممثل، وأفضل سينوغرافيا.

في الدورة الثانية من مهرجان منصات بديلة؛ حصل مهند المهدي على ثاني أفضل عرض، عن مسرحية «بورتريه». وحصل «المهدي» على أفضل عرض في مهرجان الجزويت المسرحي الخامس؛ عن عرض «مرايا الحب».

تأسست جمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة) عام 1998 على يد الآباء والأخوة اليسوعيين "الجزويت" وبعض المصريين من المسلمين والمسيحيين المهتمين بالقضايا الفنية والثقافية والمدنية وغيرها من القضايا التى تهم المصرييـن جميعا.

وتنطلق الجمعية من دور ثقافة الصورة فى تنمية الإنسان على مختلف الأصعدة، وتربط بين الإبداع وإظهار الطاقات الكامنة فى الإنسان المصري. وتم إشهارها فى وزارة الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي) برقم 4499، وتعمل فى عموم جمهورية مصر العربية.