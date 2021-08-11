الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أشرف أبوالفضل مشيدًا بصندوق «تحيا مصر»: يخدم 8 ملايين سنويًا

النائب أشرف أبو الفضل
النائب أشرف أبو الفضل

أشاد النائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، بالدور الوطني الفعال لصندوق "تحيا مصر" منذ تأسيسه، وبالخصوص في دعم الأسر المصرية البسيطة والمحتاجة في جميع محافظات مصر.

وأضاف أبوالفضل في تصريحات له اليوم الخميس، أن نحو 8 ملايين مصري يستفيدون سنويًا من القوافل التي ينظمها الصندوق في جميع أنحاء البلاد.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الصندوق وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتصدى للعديد من المشاكل ويقوم بدعم عشرات الآلاف من الأسر المصرية سنويًا وله دور اجتماعي فاعل بشهادة الجميع، وفكرة إنشائه كانت ممتازة.

وأشار إلى أدوار أخرى مشهودة لصندوق "تحيا مصر"، ومنها توفير 1500 ماكينة غسيل كلوي ضمن مبادرة كلنا جنبك، لمرضى الفشل الكلوي، وتوفير 250 حضانة أطفال بالمستشفيات، قائلًا: إن صندوق تحيا مصر مثال لدور اجتماعي ووطني فعال،  أظهر تضامنًا اجتماعيًا كبيرًا ونجاحًا مدويًا.

النائب اشرف ابو الفضل مجلس النواب صندوق تحيا مصر دعم الأسر المصرية الرئيس السيسي

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