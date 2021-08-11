ضبط عاطل يدير شبكات لفك شفرات القنوات الفضائية في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عاطل أنشأ شبكات لفك شفرات القنوات الفضائية، وقام بإعادة بثها للمشتركين، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وبحوزته الأجهزة المستخدمة في نشاطه غير المشروع.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بقرية بشالوش بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها للمشتركين معه نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام»، ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم المذكور، حال إدارته الشبكة المُشار إليها، وضبطها بالكامل عبارة عن «محطة استقبال الإشارة وفك شفرة القنوات، محطة معالجة الإشارة وإعدادها لإعادة البث، محطة التشفير وإعادة البث».

وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق، التي قررت حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير حولها.

عقوبة القرصنة الإلكترونية

وفي الآونة الأخيرة ، كان على الدولة حماية القنوات والمواقع الإلكترونية من السرقة والقرصنة، فوضعت عقوبات قانونية تضمنت:-

تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الالكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.