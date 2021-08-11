الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 482 شاباً بالأقصر خلال يوليو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بتعيين 482 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 2 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم  1406  شاباً، منهم 9 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

كما تم استخراج 251  شهادة قياس مستوى المهارة، و 176 رخصة مزاولة الحرفة منهم رخصة  لذوي القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ22 ألف جنيه، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ94 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 55 ألفاً و281 جنيه، فضلاً عن تسجيل 45 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

 

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، قامت بتعيين 586 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 من ذوي الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم  1608  شاباً، منهم 19 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 125  شهادة قياس مستوى المهارة، و127 رخصة مزاولة الحرفة منهم 3 رخص لذوي القدرات، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وقامت المديرية، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 5  منح مواليد بـ10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ75 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 36 ألفاً و699 جنيهاً، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ذوي الهمم والعزيمة القطاع الخاص كعب العمل

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