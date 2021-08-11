قناة السويس تشهد عبور 82 سفينة من الاتجاهين دون انتظار

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الأربعاء، عبور ٨٢ سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤,٧ مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة - بحسب بيان للهيئة - من اتجاه الشمال ٣٩ سفينة بحمولات صافية قدرها ٢,١ مليون طن، فيما عبرت ٤٣ سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت ٢,٦مليون طن.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم الأربعاء، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MUNKEBO MAERSK بحمولة كلية ٢٠٠ ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة ، فيما جاءت سفينة الحاويات HMM STOCKHOLM التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية ٢٤٠ ألف طن في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى أسبانيا.

وأكد رئيس الهيئة، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة اليومية في القناة، تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي وأنها دائما ما تكون الخيار الأول للخطوط الملاحية العالمية.

وأضاف “كما تثبت إحصائيات الملاحة بما لا يدع مجالا للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة وأبعاد رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق في وقت قياسي، والذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، وساهم في تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء ورفع التصنيف العالمي للقناة”.

وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير المجرى الملاحي للقناة يتصدر أجندة العمل خلال الفترة المقبلة من خلال المضى قدما نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، وفقًا للجدول الزمني المحدد واستكمال إنشاء مجموعة من جراجات السفن على القناة الجديدة لرفع قدرة القناة على التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة.