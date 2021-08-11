الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد هنيدي يحصد 17 مليون جنيه بـ «الإنس والنمس» خلال أسبوع

الإنس والنمس
الإنس والنمس

واصل الفنان محمد هنيدي التصدر اليومي لإيرادات شباك التذاكر من خلال فيلم "الإنس والنمس" منذ طرحه الأربعاء الماضي، وخلال 7 فقط أيام من العرض وصلت الإيرادات لأرقام قياسية منذ بداية  فيروس كورونا المستجد.

وجمع فيلم "الإنس والنمس" من بدايته حتى أمس الثلاثاء 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية خاصة أن ينافس "الإنس والنمس" بين عدد من الأفلام على رأسها "العارف" لأحمد عز، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، و"مش أنا" للنجم تامر حسني. 

واستطاع فيلم الإنس والنمس للنجم محمد هنيدي تصدر الإيرادات واعتلاء المركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، بعد أن تراجعت إيرادات الأفلام الأخرى فور طرحه بدور العرض السينمائي في مصر. 

 

- قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في إحدى المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلا كبيرا وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

- أبطال فيلم الإنس والنمس 

الفيلم يشارك في بطولته منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير. 

وقال "هنيدي" في تصريح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس: "الحمد الله تصدرنا الإيرادات أمس.. يلا بينا الأنس والنمس فيلم لكل العيلة".

 

وأضاف :"نقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة تضاهي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل أفراد الأسرة"، وتابع "أراهن على نجاح الفيلم وبقوة، لأن العمل مكتمل الأركان ، وتوفر له كل مقومات النجاح".

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