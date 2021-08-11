اليوم.. محاكمة 3 متهمين بالإتجار فى الهيروين بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة "محمد ر" سائق و"مومن ع " عامل بفرن و"محمد ا" قهوجى؛ لاتهامهم بالإتجار والتعاطى فى جوهر الهيرويين المخدر بمدينة نصر.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد ياسر عمر وعضوية أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنه في يوم 30 مارس الماضى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة المتهم الأول محمد أحرز بقصد التعاطى لجوهر الهيرويين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز المتهمان مؤمن ومحمد بقصد الإتجار لجوهر الهيرويين المخدر فأمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية برئاسة المستشار طارق ضياء المحامى العام الأول بإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت أدلة الإثبات بالقضية حيث شهد معاون مباحث قسم مدينة نصر بأنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم الأول محمد رجب جالسا أرضا وممسكا بلفافة ورقية تحوى كمية من مسحوق الهيرويين المخدر ويهم باستنشاق ما بها فالتقطها من يده وضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكى يحوى كمية من ذات الجوهر المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد التعاطى وأنه قد تحصل عليها من أقاربه المتهمين مؤمن ومحمد والمتواجدان بدائرة القسم لترويج تجارتهما، وبإرشاده عنهما أبصرهما يقفان بين السيارات حال إمساك الثانى بكيس بلاستيك شفاف اللون يظهر منه جوهر الهيرويين المخدر ويقوم بعرضه على ثالثهما فضبطهما وانتزاع الكيس من المتهم الثانى.

وأضاف أنه بتفتيشتهما عثر بحوزة الثانى على كيس آخر يحوى على 12 لفافة لذات الجوهر وكذا مبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بصحة ما قرره الأول وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهاتفان المحمول للتواصل مع عملائهما.

وكشفت ملاحظات النيابة العامة بالقضية انه ثيت بتقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات عبارة 23 لفافة تحوى كل منها كمية من مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق يحتوى على الهيرويين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا 13.5 جرام.



