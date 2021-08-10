انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين بالجيزة

انهارت واجهة عقار مكون من طابقين، منذ قليل، دون وقوع إصابات بمنطقة حارة النمر بشارع الفاتح بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وجار رفع الأجزاء المنهارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط واجهة عقار بمنطقة حارة النمر بشارع الفاتح بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رجال الحي وقوات الحماية المدنية وتبين انهيار واجهة عقار مكون من طابقين دون خسائر بشرية وجار العمل على رفع الأجزاء المنهارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة ببعض القوات لإزالة التكدسات المرورية الناتجة عن الانهيار وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

توجد مجموعة من الواجبات والتعليمات التي يقوم بتنفيذها رجال الإطفاء والإنقاذ البرى التابعين للحماية المدنية لإنقاذ أرواح المواطنين من الحرائق ومنها:

- الحفاظ على الممتلكات بقدر الإمكان أثناء اندلاع الحريق.

-إنقاذ الأرواح وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

-أن يكون ملما بأدوات ومعدات السيارة ومراجعتها بدقة والتأكد من نظافتها وكيفية استخدامها.

-التأكد من خزان المياه وخزان الرغوة أنه ممتلئ بالماء أو الرغوة أثناء الاستلام والتسلم.

-الوصول لمكان البلاغ من أقرب الطرق.

-وقوف السيارة في مكان أمن أثناء عملية المكافحة أو أثناء إنقاذ الأرواح من أسفل الأماكن المنهارة.

-محاصرة النيران قبل انتشارها.

-معرفة أماكن مصادر المياه سواء كانت طبيعية أو صناعية.

-مراجعة أفراد الطاقم ومعدات السيارة بعد الانتهاء من إطفاء الحريق.

-الاتصال على رقم الحماية المدنية 180 فى حدوث أى طوارئ.

وهناك عدة مهام أخرى يقوم ها رجال الإنقاذ على سبيل المثال منها:

أ-انتشال جثث المتوفين من أسفل الأنقاض – من وسائل المواصلات فى حوادث الطرق – من الانهيارات الأرضية البسيطة الناتجة عن أعمال حفر – فى حوادث الغرق من المجارى المائية والخزانات الأرضية وخلافها.

ب- البحث عن الممتلكات الهامة فى الحوادث

-فى حوادث الانهيارات من بين الأنقاض ( نقود–مجوهرات–الخ)

ج- مواجهة الحرائق البسيطة

–القضاء على الحرائق التي قد تعترض أفراد الإنقاذ أثناء عملهم.

د – الإشراف على هدم أو تأمين الجدران المتخلفة من انهيار المباني التي يخشى منها على أفراد الإنقاذ، أثناء عمليات الإنقاذ، أو قد تنهار على المواطنين عقب الانتهاء ومغادرة رجال الإنقاذ للموقع.

هـ- العمل بالتعاون مع المحليات على إزالة ورفع الأنقاض.

العوامل التي تؤثر في تشكيل فرق الإنقاذ:-

لا يوجد عدد موحد لكل وحدة أو فريق إنقاذ على مستوى العالم، حيث اختلفت الدول في اختيار العدد الأمثل لوحدة الإنقاذ كما اختلفت في عدد تلك الوحدات التي تشكل منها فرقة الإنقاذ ويرجع ذلك إلى الظروف التي تؤثر على تحديد العدد المناسب لها، إلا أن التخصص للعاملين في مجال الإنقاذ ووفقا لنوع الحوادث بالمنطقة، فنجد إن هناك فرقا ووحدات مخصصة لإنقاذ أولئك الذين حصروا تحت الأنقاض وأخرى للانهيارات الجليدية وثالثه للإنقاذ البحري، ورجل الإنقاذ أيا كان تخصصه، يجب أن يكون قادرا على أداء عمله بسرعة ودقة للوصول إلى تحقيق الحماية لمن أصيب وتقليل عدد الضحايا.