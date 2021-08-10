الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنتونى فاوتشى يدعو إلى تطعيم المعلمين فى أمريكا ضد كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: إنه يتعين على حكومات الولايات والحكومات المحلية أن تطالب المعلمين بالحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-)، الأمر الذي يؤكد "خطورة الوضع" الخاص بتفشي الفيروس.

وتقوم المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتوزيع الأسرّة لمرضى كوفيد والبحث عن الأطباء والممرضات في ظل تفشي السلالة المتحورة دلتا من الساحل الشرقي وحتى الساحل الغربي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

أنتوني فاوتشي الولايات المتحدة المعلمين التطعيم كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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