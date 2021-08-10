استدعاء شهود العيان في واقعة قتل طالب عين شمس

استدعت نيابة عين شمس عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة مقتل طالب على يد عدد من الأشخاص في عين شمس.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "محمد. ا" والد المجني عليه مروان، 19 سنة، كان شريكًا لعائلة أخرى لبناء عقار في عين شمس، وبعد انتهاء البناء طلب منهم استلام وحداته المتفق عليها، لكن المتهمين رفضوا ثم اعتدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض ثم تدخل الأهالي لفض المشاجرة، وحُرر محضر بقسم عين شمس.

وأضافت أن المجني عليه (طالب) علم بمشاجرة والده مع المتهمين، فهرول إلى محل الواقعة للدفاع عن والده فلم يجده، فاعتدى عليه المتهمون بالضرب بـ"الشوم" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بكسور متفرقة بالجسد وكسر بالجمجمة وطعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

أمرت النيابة، باستدعاء والد المجني عليه في واقعة تمزيق جسد شاب باستخدام الأسلحة البيضاء وإحداث إصابات بالغة في جسده، ما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلافات على ملكية شقق في برج سكني كائن في منطقة عين شمس محافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان القتيل وإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.