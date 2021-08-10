تجديد حبس شخص ضبط بحوزته أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة النزهة، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته أقراص مخدرة أثناء تفتيشه في مطار القاهرة الدولي.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط «طيران إيجين» القادمة من أثينا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من اليونان أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAYبمعرفة مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من مأمور الجمرك الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 47 شريط بإجمالي 771 قرص من عقار الترامادول وليريكا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تم القبض على الراكب واحالته للنيابة التي قررت حجزه على ذمة التحريات.

- عقوبة الإتجار في المخدرات

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.