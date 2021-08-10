الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية تنظم لقاءات للأسرة

المطران سامى فوزى
المطران سامى فوزى

نظمّت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك أولى لقاءات الأسرة والتى ستقام فى الأسبوع الأول من كل شهر، بحضور دكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وزوجته، بمشاركة القس يشوع بخيت عميد مساعد بالكاتدرائية وزوجته و20 زوج وزوجة من أسر الكنيسة والعاملين بمقر الإبروشية.

تضمن اللقاء الأول على مدار ساعتين عرض ومناقشة لموضوع  رعاية الابن البكر ليكبر وينمو فيما بين الزوجين والمقصود بالابن هنا هو الحب الذى بدأ بين الزوجين وتأسست عليه علاقة الزواج المقدس، كما تم عرض شرح توضيحى "بوربوينت" عن الأسس الكتابية والعلمية للاهتمام بنمو المحبة فى الأسرة والحفاظ على تماسكها ونموها فى الإيمان ومعالجة المشكلات التى تواجهها من منظور كتابي مسيحي. ألقى المحاضرة القس أمير إسحق مدير مركز مرثا روي للعبادة بكلية اللاهوت بالعباسية  وزوجته إستر فؤاد.

تهدف اللجنة القائمة على اللقاءات لخلق جو روحي واجتماعي وفرصة للشركة والتعبير عن النفس بطريقة صحيحة، لبنيان جسد المسيح و مواجهة ظاهرة التفكك الأسرى وانتشار حالات الانفصال. حيث اختتم المطران سامى فوزى اللقاء بالصلاة و طلب البركة للأسر التي حضرت واللجنة التي أعدت اللقاء وهم سليم فؤاد وإميل فوزى  وشاهيناز بولس.

الدكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي سامي فوزي

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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