العراق.. مقتل شخص فى هجوم مسلح شرقى بغداد

أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن شخصا قتل في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن مسلحين مجهولين قاموا بفتح نيران أسلحتهم في منطقة قصور الواقعة شرقي العاصمة بغداد؛ مما أدى إلى مصرع شخص في الحال.

وأضاف المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب وقوع هذا الحادث في العاصمة بغداد، دون أن يشير إلى وقوع إصابات أو خسائر أخرى جراء هذا الهجوم المسلح.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد، أهمية إجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر 10 أكتوبر القادم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم في مكتبه، عضو مجلس النواب عدنان الزرفي وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا، وضرورة أن تتوحد الجهود كافة؛ من أجل مواجهة التحديات في مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف أن اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من أكتوبر القادم، وتوفير متطلبات الدعم للمفوضية وبقية الأجهزة المعنية؛ للقيام بدورها في تأمين العملية الانتخابية وانسيابيتها.

وفي سياق آخر، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الأحد، وضع خطة لتوزيع البطاقات البايومترية على مراكز التسجيل، فيما أشارت لوجود أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية في مراكز التسجيل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوسائل إعلام عراقية، إن المفوضية وضعت خطة لتوزيع البطاقات البايومترية التي تم تسلمتها من شركة إندرا الإسبانية والتي وزعت على مكاتب المفوضية بعد تدقيقها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وتم توزيعها بين مراكز التسجيل.

وأضافت: أن هناك نحو 4 ملايين بطاقة بايومترية موجودة في مراكز التسجيل، مبينة أن المفوضية تسلّمت ما يقرب من مليوني و500 ألف بطاقة بايومترية للذين حدّثوا بياناتهم، فضلاً عن أن هناك ما يقرب من أكثر من مليونين ونصف المليون بطاقة موجودة في مراكز التسجيل من الانتخابات السابقة.