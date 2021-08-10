«مصر للطيران» تسير 70 رحلة لنقل 8618 راكبا اليوم

تسير شركة مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 70 رحلة جوية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة

وتنطلق اليوم الثلاثاء 54 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، كما تسير الشركة الوطنية للطيران 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8618 راكبا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

شروط السفر لمصر

وتلتزم الشركة والمطارات المصرية بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دونتحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.