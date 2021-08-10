الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بالشطة».. 3 عاطلين حاولوا سرقة «توكتوك» في الأميرية.. تجديد حبس

توكتوك
توكتوك

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنح الاميرية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين سرقوا "توكتوك" في الأميرية بمحافظة القاهرة، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات وأنكر المتهمون أمام النيابة محاولة سرقة التوكتوك.

- تفاصيل الواقعة

كان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على 3 أشخاص أثناء شروعهم فى سرقة مركبة "توكتوك" كرهاً من قائدها بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية لشروعهم فى سرقة مركبة "توكتوك" كرهاً عن قائدها عن طريق إلقاء مسحوق الشطة على وجه قائدها.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط مستقلاً مركبة "التوكتوك" قيادته، استوقفه المتهمون بدعوى توصيلهم وأثناء ذلك شرعوا فى سرقتها كرهاً عنه باستخدام مسحوق الشطة، وإتهمهم بالشروع فى سرقته بالإكراه، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

محكمة توك توك سرقة الأميرية محافظة القاهرة النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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