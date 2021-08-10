أبرزها الصحة والنقل.. «الإحصاء» يرصد تغيير أسعار 12 مجموعة سلعية خلال عام

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي لشهر يوليو 2021 مقارنة بشهر يوليو 2020، على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.1% لشهر يوليو 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام السابق.

وجاء التغير السنوي لشهر يوليو 2021 نتيجة ارتفاع ما يلى:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (5.4%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (17.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (4.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%).

وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.3%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.0%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.8%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.5%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (3.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.0%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.3%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (7.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (16.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.8%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (10.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.5%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (4.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (4.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (4.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.5%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (12.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (37.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (0.7%).